San Marzano sul Sarno, spaccio di stupefacenti: arrestato 60enne

di Rita Milione

Il 20 gennaio, a San Marzano sul Sarno (SA), i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato, in flagranza di reato per “detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente” un 60enne di origini marocchine, residente nell’agro nocerino-sarnese.

I Carabinieri, durante un servizio di controllo dinamico del territorio finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, procedevano a perquisizione personale e domiciliare dell’indagato, rinvenendo nella sua disponibilità sostanza stupefacente tipo hashish, per 30 gr. suddivisa in dosi unitamente a materiale per il confezionamento. L’arrestato è stato posto in regime degli arresti domiciliari come disposto da questa A.G.