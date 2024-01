Pontecagnano, “Sport per anziani”: l’iniziativa

di Rita Milione

Il Settore Piano Sociale di Zona, Sevizi Sociali e Servizi Scolastici ha indetto un avviso pubblico per la partecipazione ad un corso/percorso sportivo destinato agli anziani residenti nel comune di Pontecagnano Faiano.

Un’iniziativa che intende favorire gli ultrasessantacinquenni prevenendo o contrastando la marginalizzazione e la solitudine ed orientandoli verso uno stile di vita sano, che sia capace di prevenire le patologie legate all’invecchiamento ed alla vita sedentaria.

Le attività dureranno per sette mesi ed includeranno ben 90 donne e uomini, suddivisi in gruppi da 30 in relazione alle capacità motorie ed alla località di residenza, interessati a praticare le seguenti attività: stretching; ginnastica dolce; ginnastica posturale; yoga; esercizi a corpo libero.

I beneficiari avranno diritto a due sessioni a settimana della durata di un’ora. Prima dell’inizio delle attività sportive sarà necessario presentare un certificato medico di sana e robusta costituzione.

Sarà possibile ritirare, presso l’Ufficio Servizi Sociali dell’Ente in Via Tevere n. 34 (ex Roxy) da lunedì a venerdì dalle ore 09:00 alle 12:00 – martedì e giovedì 09:00-12:00/ 16:00-17:00, l’apposito modello di domanda o scaricarlo direttamente dal sito del Comune: www.comune.pontecagnanofaiano.sa.it nella sezione avvisi.

Tale richiesta dovrà pervenire: o a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Pontecagnano Faiano, sito in Via M.A. Alfani n.52; o a mezzo PEC all’indirizzo [email protected].

Il termine ultimo per la presentazione delle istanze è fissato per il giorno mercoledì 31 Gennaio alle ore 12:00. Qualora le richieste siano eccedenti rispetto ai posti disponibili sarà data priorità ai richiedenti con valore ISEE più basso.

“Nel corso degli anni, questa Amministrazione ha ampiamente dimostrato una netta tendenza ad intervenire nell’ambito della terza età, che subisce spesso lo scotto dell’inattività, dell’isolamento, della difficoltà a partecipare alla vita sociale. Il nostro primo obiettivo resta, in questo senso, quello di instradare gli anziani in un percorso di inserimento ed aggregazione, così da scongiurare tutti i pericoli derivanti dalla sedentarietà e dalla solitudine. Fare sport, in particolare, è una vera medicina, che può incidere sullo stato di salute fisico e mentale delle persone. In questo senso, l’auspicio è quello di vedere tante signore e signori praticare le attività, correggere stili di vita scorretti e trovare nella pratica delle discipline che abbiamo messo a disposizione un’opportunità piacevole e significativa”, ha detto l’Assessora alle Politiche Sociali Gerarda Sica.

Dello stesso avviso, il Sindaco Giuseppe Lanzara: “Nella nostra città sostenere le fasce deboli ed offrire loro momenti di vivacità ed unione è un obbligo imprescindibile, che non abbiamo mai trascurato. Gli anziani, talvolta ingiustamente ed erroneamente abbandonati a vite abitudinarie e senza grandi impegni, sono stati costantemente destinatari di iniziative che li facessero sentire ancora al centro della nostra comunità, che mai deve dimenticarne l’importanza ed il valore. Con questa proposta, per esempio, ci mettiamo nella condizione di donare loro un momento di svago, di impegno, di gioia. La terza età costituisce certo la fase del riposo, ma non deve coincidere con l’immobilismo. Sollecitare le nonne ed i nonni a dedicarsi a se stessi, restando a contatto con gli altri, è quanto di più prezioso e bello possiamo fare per riconoscere il loro ruolo e la loro dignità”.