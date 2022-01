Sanremo 2022: Roberta Capua, Ciro Priello e Paola Di Benedetto conducono Prima Festival

Manca davvero pochissimo a Sanremo 2022 e tra indiscrezioni, ospiti e cantanti, in questi giorni sono stati rivelati i tre presentatori del Prima Festival. Loro sono Roberta Capua, Ciro Priello e Paola di Benedetto. Per la prima, ex Miss Italia e conduttrice televisiva, si tratta di un ritorno in Rai dopo Estate in Diretta al fianco di Gianluca Semprini. Paola Di Benedetto, invece,è nota ai più non solo per la sua vita privata ma anche per la vittoria al Grande Fratello Vip, per lei un vero e proprio trampolino di lancio: è stato il volto di Hot Factor e attualmente è la voce di Rtl 102.5.

Ciro Priello è un attore, autore e comico italiano e anche uno dei componenti del gruppo comico The Jackal. Ha partecipato e vinto a Lol, chi ride è fuori e alla trasmissione Tale e Quale Show. Non è previsto il ritorno di Giovanna Civitillo, moglie di Amadeus, che invece aveva condotto l’anteprima nel 2021 insieme a Giovanni Vernia e Valeria Graci.

L’anteprima del Festival di Sanremo 2022, che segue il Tg1 delle 20 per meno di 10 minuti, inizierà sabato 29 gennaio e si concluderà il 5 febbraio, sera della finalissima della kermesse e si parlerà delle anticipazioni e curiosità sul Festival.