Sanremo 2022, la scaletta della seconda serata

Quanti Big si esibiscono, chi è la co-conduttrice che affiancherà Amadeus, chi saranno i superospiti: tutto sulla seconda serata di Sanremo 2022, di scena mercoledì 2 Febbraio

Di scena questa sera al Teatro Ariston, e in diretta su Raiuno dalle 20.40, la seconda serata del Festival di Sanremo 2022: prevista la prima esibizione dei 12 Big che non abbiamo ascoltato ieri sera e che saranno giudicati dai giornalisti accreditati in Sala Stampa.

Il direttore artistico e conduttore della kermesse Amadeus, sarà affiancato sul palco dall’attrice Lorena Cesarini (nota soprattutto ai più giovani per il ruolo di Isabel nella serie tv Netflix “Suburra”). Superospiti della serata Laura Pausini e Checco Zalone.

La cantante di Solarolo presenterà al pubblico di Sanremo 2022 il suo nuovo singolo “Scatola”, e probabilmente sarà annunciata come una delle conduttrici dell’Eurovision Song Contest previsto a Torino il prossimo Maggio; Zalone, invece, si esibirà prima in un monologo quindi eseguirà una canzone irriverente che scherza sull’attualità, di quelle a cui il comico pugliese ci ha già abituati durante la pandemia con La Vacinada (nel video ufficiale compare Helen Mirren, ndr.) e Immunità di Gregge, che racconta le difficoltà di due fidanzati nel vivere la loro relazione a distanza a causa delle restrizioni anti-contagio.

Di seguito cantanti e canzoni che ascolteremo questa sera a Sanremo 2022.

La scaletta dei Big

Elisa – O forse sei tu

Sangiovanni – Farfalle

Giovanni Truppi – Tuo Padre, Mia Madre, Lucia

Le Vibrazioni – Tantissimo

Ditonellapiaga e Rettore – Chimica

Iva Zanicchi – Voglio Amarti

HighSnob e Hu – Abbi cura di te

Fabrizio Moro – Sei tu

Irama – Ovunque Sarai

Aka7Even – Perfetta Così

Tananai – Sesso Occasionale

Matteo Romano – Virale

Emma – O forse sei tu