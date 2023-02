Sanremo 2023: impressioni dalla prima serata – le pagelle

Ecco le prime impressioni sui 14 brani in gara a Sanremo 2023. Le pagelle di Zon.it

Nel corso della prima serata del Festival di Sanremo si sono esibiti i primi 14 artisti in gara. Quali sono i brani che hanno fatto colpo e quali hanno deluso? Tra insufficienze e promozioni a pieni voti, conferme e sorprese, ecco tutte le valutazioni.

Le pagelle della Prima serata

Anna Oxa – Sali(canto dell’anima): Voto 8–

Atmosfera ancestrale, esecuzione pulita e acuti da brividi. La Oxa è fedele al meglio della sua produzione musicale. Il ritornello in crescendo scalda i pensieri. La classifica provvisoria della sala stampa la colloca, a sorpresa, all’ultimo posto. Decisione obiettiva o ripicca? Ricordiamo che l’artista ha saltato conferenze stampa e meet & greet.

Gianmaria – Mostro: Voto 5,5

Visibilmente emozionato, l’intonazione lo abbandona in diversi punti. Ma non l’intenzione che ci mette nel pezzo. Balza dal palco dei giovani a quello dei big con timidezza e senza raggiungere la sufficienza. Il suo pezzo ha bisogno di un secondo ascolto.

Mr. Rain – Supereroi: Voto 7

Il coro di bambini muniti di ali impreziosisce la performance. Inizia al piano e poi microfono alla mano racconta la favola di “Supereroi”. La cui morale insegna che l’essere vicini rende invincibili.

Marco Mengoni – Due vite: Voto 8,5

Non delude le aspettative, altissime. Voce e orchestra si fondono in maniera armoniosa in una Power ballad alla Mengoni. L’emozione aggiunge ancor più intensità all’esibizione. La sala stampa conferma le prime impressioni positive e lo piazza primo.

Ariete – Mare di guai: Voto 6,5

Di rosso vestita, Ariete è giovanissima, ma con la grinta necessaria a sostenere il palco. Il pezzo suona bene e il refrain è fresco. La sua “Mare di guai” si presta a potenziale generatore di stream.

Ultimo – Alba: Voto 8+

Senza piano, in un total black composto, sul palco mette al centro l’interpretazione. Il testo prevale sulla vocalità che viene fuori tutta solo sul finale. Incantevole. Nella classifica provvisoria raggiunge il quarto posto, non è difficile immaginare che le altre votazioni rivoluzioneranno tutto.

Coma_cose – L’addio: Voto 7,5

Cantando superano la crisi e segnano la genesi autobiografica del pezzo. La sintonia degli sguardi sta bene sul testo. Fanno respirare all’Ariston una teatralità mozzafiato. “L’addio” è come un regalo di San Valentino che non ti aspetti.

Elodie – Due: Voto 7+

Con sicurezza vocale si approccia al brano con sensualità e un pop radiofonico. È coerente con sé stessa. Per Sanremo avrebbe potuto fare di più. Convince a tal punto la sala stampa da guadagnare il secondo posto.

Leo Gassman – Terzo cuore: Voto 7–

Un buon passaggio il suo. Non la miglior performance, ma convincente nonostante alcune sbavature. Il pezzo suona bene ed è piacevole il guizzo sornione con cui si esibisce. Ha tutte le carte per spiccare, perché il brano ha del potenziale. Buono il quinto posto.

Cugini di Campagna – Lettera 22: Voto 5,5

Non sembra passato un solo giorno da “Anima mia”. La forza è la stessa. Il pezzo è sanremese nel senso più classico del termine. Forse un po’ troppo, al limite dell’anacronismo.

Gianluca Grignani – Quando ti manca il fiato: Voto 7-

Il testo c’è ed è quello di un dialogo arrabbiato sul rapporto padre-figlio. Alla fine, finisce per diventare un monologo di Gianluca sui suoi rimpianti. La musica offre la forza di dimenticare. L’esecuzione non sempre precisa è appesantita dalla troppa emozione.

Olly – Polvere: Voto 6

Olly ha uno dei pezzi più moderni. Tipico della generazione z, si serve anche dell’auto-tune. E considerando che utilizzare questo strumento ad oggi non risulta più così scandaloso, va a segno.

Colla Zio – Non mi va: Voto 7

I Colla zio portano un po’ di brio a Sanremo 2023, la loro è una canzone che musicalmente fa la differenza. Bocconcino appetitoso per le radio. Colorati negli outfit e nella voce. Ottima prova che arriva direttamente da Sanremo giovani.

Mara Sattei – Duemilaminuti: Voto 7+

A voce piena disegna un brano che è una parabola ascendente. Il pezzo è leggero, la sua esecuzione dolce. Davvero convincente. Il piazzamento in sesta posizione della classifica provvisoria è coerente.

