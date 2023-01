Sanremo 2023: modifica al testo del Regolamento

Oggi, lunedì 16 gennaio, è stato modificato il “TESTO DEL REGOLAMENTO DI SANREMO 2023 – 73° Festival della Canzone Italiana”. Scopriamo, insieme, tutti i dettagli.

Sanremo 2023: ecco cosa cambierà

“Durante la Quinta ed ultima Serata di Sanremo 2023, al termine delle esibizioni dei 28 artisti in gara

verranno riproposte e votate nuovamente le prime 5 canzoni/artisti della classifica determinatasi

all’esito delle relative votazioni, e non più solo 3.

All’esito della nuova votazione, la canzone/artista più votata sarà proclamata vincitrice di Sanremo

2023.

Potranno essere proclamate anche le canzoni classificatesi seconda, terza, quarta e quinta”.

“Quinta Serata (o “Serata Finale”, sabato 11 febbraio 2023)

Il comunicato Rai, in merito alla “Serata Finale”, riporta le seguenti modifiche:

“Interpretazione-esecuzione delle 28 canzoni in gara da parte dei rispettivi 28 Artisti. Le canzoni/Artisti verranno votate dal pubblico attraverso il Televoto”.

“La media tra le percentuali di voto ottenute in Serata e quelle ottenute nelle Serate precedenti determinerà una nuova classifica delle 28 canzoni/Artisti”.

“Riproposizione – attraverso esecuzione dal vivo o attraverso registrazione audio video – delle 5 canzoni (o parte di esse) degli Artisti in gara con la posizione più elevata in classifica[…] Si procederà a una nuova votazione del pubblico con il Televoto; (ii) della Giuria della Stampa, Tv, Radio e Web, in maniera congiunta, come unica componente di voto; (iii) della Demoscopica”.

“I tre sistemi di votazione avranno un peso percentuale sul risultato complessivo di questa ultima votazione in Serata così ripartito: Televoto 34%: Giuria della Sala Stampa, Tv, Radio e Web 33%; Demoscopica 33%”.

“La canzone/Artista con la percentuale di voto complessiva più elevata ottenuta in quest’ultima votazione verrà proclamata Vincitrice di SANREMO 2023”.

“Potranno essere proclamate anche le canzoni/Artisti classificatesi seconda, terza, quarta quinta”.

Sanremo 2023: Votazioni, Giurie e Premi

“Nella Quinta Serata (o Serata Finale) il pubblico voterà attraverso il Televoto”.

“All’esito di questa votazione, verrà stilata una nuova classifica generale delle canzoni/Artisti determinata dalla media tra le percentuali di voto da queste ottenute in Serata e quelle ottenute nelle Serate precedenti”.

“Dopo che i risultati di tutte le votazioni precedenti saranno azzerati, avrà luogo una nuova votazione”.

Votazione finale

La votazione finale sarà determinata:

dal pubblico, attraverso Televoto, con peso del 34% sul risultato complessivo.

dalla Giuria della Sala Stampa con peso del 33% sul risultato complessivo.

dalla Demoscopica, con peso del 33% sul risultato complessivo.

“La canzone/Artista prima in quest’ultima classifica sarà proclamata Vincitrice di SANREMO 2023.”

Riproposizione delle canzoni/artisti nella Quinta Serata

“Sempre nella Quinta Serata, durante la votazione in occasione della riproposizione delle 5

canzoni/Artisti prime nella classifica delle 28, si farà riferimento alla graduatoria risultante dall’ ultima

votazione espressa dal Televoto; in caso di ulteriore ex-aequo, alla graduatoria risultante dall’ultima

votazione espressa dalla Giuria della Sala Stampa Tv, Radio e Web; in caso di ulteriore ex aequo,

alla graduatoria risultante dall’ultima votazione espressa dalla Demoscopica. “