L’alleanza giallorossa per le elezioni regionali in Liguria fa fronte comune sulla scelta di Ferruccio Sansa, decisione non condivisa da Italia Viva

Movimento 5 stelle e Partito Democratico impegnati nella scelta del candidato alle elezioni regionali in Liguria hanno deciso di puntare su Ferruccio Sansa. “È una grande occasione, la sfida sarà salvare gli ideali ed essere nello stesso tempo concreti, concretissimi”, ha dichiarato il giornalista neocandidato.

La scelta dei giallorosi ha creato dei punti di rottura con Italia Viva. Infatti i renziani hanno fatto capire che non appoggeranno al candidatura di Sansa, ma sarebbero pronti a sostenere un altro nome in lista. Italia Viva infatti sarebbe d’accordo sulla candidatura alle elezioni regionali di Aristide Massardo. Italia in comune, Psi, Centro democratico e Alleanza civica, inoltre hanno dichiarato di abbandonare il progetto unitario per «confermare il sostegno alla candidatura di Massardo».

Ferruccio Sansa, uno dei giornalisti fondatori del Fatto Quotidiano, dovrà dunque sfidare l’avversario di centrodestra Giovanni Toti. Il neo candidato è da sempre impegnato su temi caldi come l’ambiente e la Sanità. «Dalla disoccupazione alla crisi delle imprese, dal Covid alla viabilità, le statistiche e la nostra esperienza dimostrano che le emergenze in Liguria sono state affrontate in modo inadeguato. Ora bisogna proporre un modello nuovo che guardi al futuro. Un futuro che vada ben oltre la mia candidatura». Ha dichiarato Sansa.

