Secondo lo Young University Rankings 2020, l’università Sant’Anna è la quarta miglior giovane università al mondo. Questa classifica raggruppa tutte le università in giro per il mondo nate da meno di cinquanta anni. Grande prestigio, quindi, per l’Italia che vede il suo istituto nei primi posti a livello mondiale. Le prime due università sono quelle di Hong Kong e Singapore, al terzo posto l’università di Parigi e al quarto posto l’istituto italiano.

I parametri del THE (Times Higher Education) sono stati “sono stati ponderati per riflettere le speciali caratteristiche delle istituzioni universitarie più giovani, come la loro dinamicità e la propensione all’ulteriore sviluppo“. Commenta Sabina Nuti, rettrice della Scuola Superiore Sant’Anna: “E’ un risultato davvero significativo di cui siamo fieri. La Scuola Superiore Sant’Anna è un ateneo giovane perché conta poco più di 30 anni di vita ma è giovane anche per la composizione del suo corpo docente, dove i ricercatori e assegnisti contribuiscono con il loro impegno ed entusiasmo ai risultati eccellenti nel campo della ricerca e della formazione. Questo risultato ci responsabilizza ancora di più nel nostro lavoro nell’ambito del sistema universitario italiano al servizio del Paese“.

