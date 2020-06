Caos per il concorsone al MIUR, i DSGA facenti funzione sono sul piede di guerra. La ministra Azzolina sempre più al centro delle polemiche

Dopo i tanti annunci e le varie gaffes, per Lucia Azzolina, ministro dell’Istruzione è sempre più difficile trovare un’intesa con le varie parti per le questioni relative all’amministrazione scolastica. Il tema è quello del concorso per DSGA nelle scuole italiane, ovvero i Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi, ruolo fondamentale nel funzionamento della macchina scolastica.

Come scrive il Giornale a margine del concorso si sono creati due schieramenti. Da una parte i concorsisti, dall’altra i facenti funzione. I concorsisti accusano i facenti funzione di “sotterfugi”, “pretese illegittime” e di fare “pressioni” sulla politica per ottenere il posto con un bando riservato, anche se non laureati. I facenti funzione d’altro canto rivendicano invece la “professionalità” nata in tanti anni di esperienza. Le due parti però convergono sul fatto che la gestione da parte del MIUR non è stata limpida. E addirittura c’è chi chiede che sul ministro Azzolina “la magistratura intervenga e si esprima.”

La questione è che a settembre, nonostante il concorso arriverà alle fasi finali, una gran parte dei posti DSGA d’Italia rimarrà vuoto.

“Tanti di noi condividono la stessa sorte dei concorsisti – dichiara un facente funzione – tanti di noi, laureati e con servizio, sono stati cassati in Lombardia. Chiaro che auspichiamo, nel rispetto assoluto dell’autorevolezza e della terzietà della commissione, che si faccia presto luce, specie innanzi alle illazioni già riportate nel vostro articolo di compravendita delle tracce. La politica sono 20 anni che utilizza i facenti funzione. Se sono inidonei, vuol dire che è stata gestita male la scuola per tutto questo tempo?”

Polemica che non finirà a breve.

