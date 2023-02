“Sarà perché ti amo”: testo e significato della cover dei Coma_cose

Il 10 febbraio 2023 è la serata delle cover. I Coma_cose canteranno “Sarà perchè ti amo” dei Ricchi e Poveri con i Baustelle. Scopriamo, insieme, il testo e il significato del brano.

Significato del brano

“Sarà perchè ti amo” è la canzone dei Ricchi e Poveri più conosciuta. Venne presentata al Festival di Sanremo nel 1981 e si classificò quinta. Scrittada Enzo Ghinazzi (in arte Pupo) e da Daniele Pace, divenne il singolo più venduto dell’anno in Italia.

“Sarà perchè ti amo”- Testo

Che confusione, sarà perché ti amo

è un emozione, che cresce piano piano

stringimi forte e stammi più vicino

se ci sto bene sarà perché ti amo

io canto al ritmo del dolce tuo respiro

è primavera, sarà perché ti amo

cade una stella, ma dimmi dove siamo

che te ne frega, sarà perché ti amo

E vola vola si sa, sempre più in alto si va

e vola vola con me, il mondo è matto perchée se l’amore non c’è

basta una sola canzone, per far confusione

fuori e dentro di te.

E vola vola si va, sempre più in alto si va

e vola vola con me, il mondo è matto perché

e se l’amore non c’è

basta una sola canzone, per far confusione

fuori e dentro di te.

Ma dopo tutto, che cosa c’è di strano

è una canzone, sarà perché ti amo

se cade il mondo, allora ci spostiamo

se cade il mondo, sarà perché ti amo

Stringimi forte e stammi più vicino

e così bello che non mi sembra vero

se il mondo è matto che cosa c’è di strano

matto per matto, almeno noi ci amiamo.

E vola vola si sa, sempre più in alto si va

e vola vola con me, il mondo è matto perché

e se l’amore non c’è

basta una sola canzone, per far confusione

fuori e dentro di te.

E vola vola si sa, sarà perché ti amo

e vola vola con me e stammi più vicino

e se l’amore non c’è

ma dimmi dove siamo

che confusione, sarà perché ti amo