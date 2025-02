SARIM, pubblicato il Bilancio di Sostenibilità: risultati concreti e nuovi obiettivi per un futuro sostenibile

di Redazione ZON

Tra gli aspetti più rilevanti, il dimezzamento delle emissioni di CO₂Autenticità, trasparenza, coinvolgimento e coerenza sono le parole chiave del Bilancio di Sostenibilità 2023 pubblicato da SARIM, azienda della Bardascino Holding leader nella gestione del ciclo integrato dei rifiuti, che conferma la propria visione a lungo termine.

È infatti tra le prime realtà del settore ad aver pubblicato un report in linea con i parametri ESG previsti dall’Agenda 2030 dell’Unione Europea, basati su principi di sostenibilità ambientale, responsabilità sociale e governance trasparente.

Il documento (scaricabile dal sito https://sarimambiente.it/) non è solo una rendicontazione, ma uno strumento di dialogo con cittadini, istituzioni e stakeholder, in linea con le migliori pratiche di sostenibilità aziendale.

‘

I dati del Bilancio di Sostenibilità 2023

I dati confermano i progressi compiuti: la flotta aziendale conta oggi 670 automezzi, di cui oltre il 20% full-electric, con un incremento costante dei veicoli a zero emissioni. Il numero dei dipendenti registra un aumento del 12% della presenza femminile nelle posizioni apicali.

Le emissioni di CO₂ sono state dimezzate grazie a importanti interventi di efficientamento energetico e alla realizzazione del secondo impianto fotovoltaico, che ha contribuito a un abbattimento delle emissioni pari al 49,35%.

La raccolta differenziata ha raggiunto il 72,98%, con 154.000 tonnellate raccolte nel 2023 in 25 Comuni tra Campania e Lazio, di cui 120.000 in Campania.

L’azienda ha intensificato le misure per ridurre i rifiuti destinati alla discarica, promuovendo il riuso.

Parallelamente, prosegue l’investimento nelle infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici, con nuove colonnine in fase di installazione a Roma, Rocca Priora, Pontecagnano Faiano e San Giovanni a Piro.

Riconoscimenti

Grazie ai risultati conseguiti nel 2023, Sarim è stata inserita tra le Top 100 aziende del Sustainability Award, ricevendo l’importante riconoscimento nel mese di luglio.

Inoltre, è risultata idonea e candidata al premio promosso dal Corriere della Sera e Next per la rendicontazione CSRD 2023, relativa alla comunicazione dei temi ESG per l’anno di riferimento.

Le dichiarazioni

“Siamo molto soddisfatti di proseguire nella nostra tabella di marcia, ma soprattutto siamo felici di poter dare un reale e tangibile contributo allo sviluppo e al decoro delle nostre comunità – sottolinea Cosimo Bardascino, CEO di SARIM – La sostenibilità non è solo un principio da rispettare, ma una scelta strategica che ci consente di creare valore per l’ambiente, per le persone e per il territorio in cui operiamo. Ogni nostro investimento è orientato a migliorare l’efficienza dei servizi e a promuovere un modello di gestione responsabile, capace di generare benefici concreti per i cittadini e per le future generazioni.”

“I risultati che presentiamo in questo Bilancio di Sostenibilità testimoniano il nostro impegno costante nel ridurre l’impatto ambientale e nel favorire la transizione verso un’economia circolare. Non ci limitiamo a rispettare gli standard richiesti, ma vogliamo anticipare il cambiamento, adottando soluzioni innovative per la gestione dei rifiuti e la mobilità sostenibile. Questo significa investire in tecnologie avanzate, nella formazione del personale e in progetti che rafforzino la consapevolezza ambientale nelle comunità che serviamo – conclude Bardascino. – Siamo convinti che il nostro ruolo vada oltre la semplice raccolta e smaltimento: vogliamo essere operatori innovativi, in grado di progettare infrastrutture energetiche e servizi sostenibili, che facciano di noi la vera intelligenza artificiale delle pubbliche amministrazioni”.

Parallelamente alla pubblicazione del Bilancio di Sostenibilità, prosegue l’impegno della Fondazione Bardascino con Make Different Magazine, il progetto editoriale diretto dal giornalista Marco Frittella, nato per valorizzare e raccontare i processi virtuosi legati alla sostenibilità, mettendo in evidenza il ruolo dell’Italia green e l’importanza della corretta informazione nel costruire un futuro più responsabile e innovativo.