4-2-3-1

P Consigli D Toljan D Romagna D Ferrari D Kyriakopoulos C Locatelli C Obiang A Berardi C Djuricic A Boga A Caputo

All. De Zerbi

Panchina: Pegolo, Turati, Rogerio, Peluso, Muldur, Marlon, Magnani, Magnanelli, Bourabia, Raspadori, Defrel, Haraslin

Indisponibili: Traore, Chiriches, Tripaldelli

Squalificati: –

QUI SASSUOLO – L’unico dubbio per De Zerbi era legato al posto sulla trequarti, ma l’assenza di Traore per infortunio dà via libera a Djuricic per agire alle spalle di Caputo. Per il resto non cambia nulla rispetto alla vittoria contro la Spal. Rimane fuori dai convocati anche Chiriches.