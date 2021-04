Finisce in parità la sfida tra Sassuolo-Roma al Mapei Stadium. I giallorossi si fanno riprendere nel finale da Raspadori

Finisce 2-2 il match tra Sassuolo-Roma, valido per il 29° turno della Serie A. Con questo risultato, e le vittorie delle rivali dirette, i giallorossi abbandonano i sogli per il 4° posto.

La partita

Molto meglio i neroverdi nei primi minuti di gioco. Gli attaccanti si trovano a memoria con continue verticalizzazioni, mentre i giallorossi faticano ad uscire dalla propria metà campo. Al 3° errore in costruzione di Cristante, Raspadori imbuca per Djuricic che viene chiuso dall’ottima uscita di Pau Lopez. Due minuti dopo grande giocata di Boga che entra in area ma viene murato dalla difesa, la palla arriva a Traorè che calcia fuori.

Il Sassuolo insiste e al 12° colpisce anche un palo con Maxime Lopez dopo una buona azione di Raspadori. Sul ribaltamento di fronte prima grande occasione per la Roma con una girata al volo di Carles Perez, respinta da Consigli. Eè proprio l’attaccante spagnolo che al 24° viene steso in area da Marlon e si procura un calcio di rigore. Dal dischetto va Pellegrini che non sbaglia. I giallorossi hanno subito l’occasione per raddoppiare con Borja Mayoral, ma l’attaccante viene fermato da Consigli. Prima dell’intervallo va vicino alla doppietta Pellegrini, ma il suo tiro esce di poco sulla sinistra.

Nella ripresa i neroverdi iniziano come nel primo tempo, e cominciano a guadagnare campo. Al 54° Boga si divora incredibilmente il pareggio a porta vuota, mentre al 57° Pau Lopez salva su Raspadori. Sull’angolo seguente però Djuricic di testa tocca all’indietro e Traorè deve solo spingere in porta per il gol del pareggio. I giallorossi hanno subito una grandissima occasione per tornare in vantaggio, ma El Shaarawy si fa ipnotizzare da Consigli.

Al 69° la Roma torna avanti. Ennesima accelerazione sulla sinistra di Spinazzola, palla dall’altra parte per Bruno Peres che controlla e incrocia sul secondo palo battendo Consigli. Nel finale il Sassuolo si spinge in avanti e a 5′ dalla fine trova il 2-2 con Raspadori, che da pochi passi infila in porta. Finisce 2-2.

Sassuolo Roma 2-2: risultato e tabellino

Reti: 25′ rig. Pellegrini, 58° Traorè, 69′ Bruno Peres, 85′ Raspadori

Sassuolo: Consigli; Toljan (76′ Haraslin), Chiriches (83′ Peluso), Marlon, Rogerio; Obiang, Lopez; Traore, Djuricic (83′ Oddei), Boga; Raspadori. All. Roberto De Zerbi

Roma: Pau Lopez; Karsdorp, Cristante, Mancini; Peres, Pellegrini, Diawara, Spinazzola; Perez, El Shaarawy (74′ Veretout) Mayoral (83° Dzeko). All. Paulo Fonseca

Arbitro: Pairetto

Ammoniti: Djuricic (S); Diawara, Pellegrini (R)