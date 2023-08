Scafati, riciclaggio di auto rubate: arrestate 5 persone

di Rita Milione

Nel rispetto della presunzione di innocenza e fermo restando che eventuali giudizi di responsabilità potranno derivare solo da pronunciamenti irrevocabili, nella mattinata del 29 agosto, a Scafati (SA), i Carabinieri della Sezione Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore hanno arrestato, in flagranza di reato, per “riciclaggio”, 5 persone originarie della provincia di Napoli. L’attività investigativa ha consentito di individuare in un capannone industriale dismesso della periferia di Scafati 1 5 indagati mentre erano intenti a smontare un veicolo rubato a Napoli la notte precedente.

All’interno del capannone utilizzato per lo smontaggio dei veicoli i Carabinieri hanno rinvenuto numerose parti meccaniche e di carrozzeria appartenenti a diversi modelli di note case automobilistiche, già imballate e catalogati, pronti per essere trasportati altrove, nonché numerosi utensili, utilizzati per smontare le parti meccaniche ed elettriche delle vetture rubate e due dissuasori di segnali GPS “JAMMER”. Gli arrestati dopo le formalità di rito sono stati associati presso la casa circondariale di Salerno.