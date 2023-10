Scafati, spaccio di stupefacenti: arrestato 24enne

di Rita Milione

Nella notte del 15 ottobre i Carabinieri della Tenenza di Scafati hanno arrestato in flagranza di reato un 24enne del luogo, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. I militari durante un servizio di pattugliamento finalizzato al contrasto della droga nelle zone della città dell’Agro interessate dalla movida, hanno proceduto al controllo del ragazzo che è stato trovato in possesso di 25 grammi di hashish e 22 grammi di marijuana. Il 24enne è stato posto agli arresti domiciliari.