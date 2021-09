Scene da un matrimonio posticipato: al suo posto la nuova edizione di Amici

“Scene da un matrimonio” non esordirà domenica 19 settembre come previsto ma sarà posticipato a domenica 3 ottobre

Attraverso un comunicato, Mediaset ha annunciato lo slittamento del nuovo programma “Scene da un matrimonio“. La trasmissione della domenica di Anna Tatangelo, il cui inizio era previsto per domenica 19 settembre slitta, al suo posto Amici Day Time.

Il comunicato

“Per realizzare al meglio e con la massima qualità produttiva “Scene da un matrimonio”, il nuovo programma pomeridiano di Canale 5, non esordirà domenica 19 settembre come previsto; ma sarà posticipato a domenica 3 ottobre. Al suo posto, nel quadro dell’evoluzione di una giornata editorialmente importante come la domenica, Mediaset ha chiesto al team produttivo di “Amici” di andare in onda per due settimane; non il sabato come di consueto ma la domenica“, si legge nella nota di Mediaset. E per concludere: “Sabato 18 settembre nel pomeriggio di Canale 5 non sarà quindi in onda “Amici” ma un titolo delle soap-opera attualmente in palinsesto“.

Per Anna Tatangelo si tratta della sua prima volta da presentatrice. Condotto nella sua versione originale dal celebre Davide Mengacci, il programma è un format storico della televisione italiana e segue le vicende di una coppia di futuri sposi, raccontando la storia, i preparativi dell’evento fino al giorno della cerimonia.