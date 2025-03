Schianto mortale a Roccadaspide: due giovani perdono la vita

di Redazione ZON

Tragedia nella tarda serata di ieri a Fonte, frazione di Roccadaspide, dove due auto – un’Audi A3 e un’Alfa 147 – si sono violentemente scontrate per cause ancora in fase di accertamento. L’impatto è stato fatale per un ragazzo di 25 anni del posto, deceduto sul colpo.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Agropoli, che hanno estratto dalle lamiere gli altri tre occupanti dei veicoli, tutti feriti, affidandoli immediatamente alle cure del personale del 118.

Purtroppo, nel corso della notte è arrivata un’altra tragica notizia: uno dei feriti, un ragazzo di 24 anni, non ce l’ha fatta ed è deceduto in ospedale a causa delle gravi lesioni riportate.

I Carabinieri sono al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.