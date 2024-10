Scomparso a 15 Anni: L’Appello Disperato di una Madre di Correggio

di Andrea Vitale

Correggio, 1 ottobre 2024 – “Ciao, la mamma ti ama tanto. Le chiavi di casa le hai, il tuo telefono è sul tavolo. Qui tutti ti vogliono bene. Ti aspettano anche i tuoi compagni di scuola. Torna a casa. Ti aspettiamo.” Questo è il commovente messaggio che la madre di un ragazzo quindicenne scomparso da venerdì scorso, ha voluto condividere in un video-appello rivolto al figlio.

Il giovane studente, residente a Correggio, si è allontanato dalla sua abitazione senza farvi ritorno. L’ultimo avvistamento risale a venerdì, quando è stato visto a bordo di un autobus della linea Correggio-Reggio, diretto verso la città insieme ad alcuni amici. A loro avrebbe confidato l’intenzione di recarsi in Francia, nella zona di Saint-Étienne, dove vive il padre. Tuttavia, la madre sottolinea che il ragazzo non ha con sé il telefonino, lasciato a casa, né documenti d’identità. Ha portato con sé solo un paio di tute come ricambio e una coperta.

Possibili Motivi dell’Allontanamento

La madre esprime preoccupazione per le ragioni che potrebbero aver spinto il figlio ad allontanarsi. Oltre a un litigio domestico avvenuto il giorno prima della scomparsa, in cui la madre lo aveva rimproverato per alcune foto di sigarette e sostanze sospette trovate sul suo telefonino, potrebbero esserci altri fattori in gioco. “L’ho sgridato per il suo bene, perché temo le conseguenze che potrebbero derivare dal fumo o dal consumo di droga. Lui ha reagito e c’è stato un battibecco. Forse questo episodio potrebbe averlo spinto all’idea di andare dal padre”, spiega la madre.

Inoltre, il ragazzo avrebbe subito episodi di bullismo a scuola. “Anche pochi giorni fa alcuni compagni lo hanno insultato e spintonato. È una situazione che dura da tempo e che non sembra trovare rimedio, nonostante l’intervento della scuola con azioni del personale dell’istituto”, aggiunge la madre.

L’Appello della Madre

Disperata, la madre ha diffuso messaggi-appello in diverse lingue, tra cui italiano, francese, inglese e perfino arabo, nella speranza di raggiungere il figlio ovunque si trovi. “Non posso lasciare nulla di intentato. Non ho più lacrime da piangere. Mio figlio è tutto ciò che ho, la cosa più importante. Non posso pensare che gli possa succedere qualcosa. Chiedo solo che torni a casa, certa che ogni problema possa essere superato”, afferma con voce rotta dall’emozione.

Caratteristiche del Ragazzo

Il giovane ha 15 anni, è alto circa 1,74 metri, pesa 60 chili, ha capelli e occhi castani. Al momento dell’allontanamento indossava una tuta nera, scarpe Nike nere e arancioni, e portava con sé uno zaino e una coperta.

Come Aiutare

La madre fa un accorato appello a chiunque possa avere informazioni: “Chiedo a tutti di aiutarmi a ritrovarlo. Chiunque abbia sue notizie è pregato di contattare le forze dell’ordine.”

Le autorità hanno avviato le ricerche e invitano chiunque abbia visto il ragazzo o abbia informazioni utili a farsi avanti. La collaborazione della comunità è fondamentale in queste situazioni per garantire un rapido ritrovamento e assicurare il ritorno a casa del giovane.

Bullismo e Disagio Giovanile

Questo caso mette in luce temi delicati come il bullismo e il disagio giovanile. Situazioni di questo tipo richiedono l’attenzione e l’intervento non solo delle famiglie, ma anche delle istituzioni scolastiche e delle autorità competenti, per prevenire e affrontare problemi che possono avere conseguenze gravi sulla vita dei ragazzi.

Conclusione

L’intera comunità di Correggio si stringe attorno alla famiglia, sperando in un rapido ritorno a casa del giovane. Chiunque abbia informazioni è invitato a contattare immediatamente le forze dell’ordine.