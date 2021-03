Il Ministro Bianchi sulla chiusura dell’anno scolastico: le regole per le promozioni e le bocciature per l’a.s. 2020/2021 potrebbero cambiare

Dopo questo secondo anno in cui l’attività didattica si è svolta secondo i protocolli della Dad, il Ministro Bianchi inizia a pensare alla chiusura dell’anno e alle possibili regole e deroghe da adottare per la promozione e le bocciature degli alunni per l’a.s. 2020/2021.

L’anno scorso, in seguito all’improvviso lockdown prorogatosi fino alla chiusura dell’anno scolastico, l’allora Ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina aveva deciso di annullare l’ammissione degli studenti all’esame di maturità e di permettere la promozione di tutti gli studenti, ad eccezione di quelli per i quali non sia avessero sufficienti valutazioni in seguito al mancato impegno dell’alunno stesso. In questo non rientravano però le valutazioni mancanti in seguito a problemi di connessione o problemi tecnici relativi ai devices utilizzati.

La Ministra Azzolina aveva anche previsto per chi non aveva dei voti sufficienti di poter recuperare a settembre con dei corsi di recupero che però all’inizio di questo anno scolastico non sono mai stati attivati.

Quest’anno il Ministro Bianchi sta pensando di rivalutare la posizione degli studenti con molte insufficienze. A suo parere non sarà utile mandare avanti chi ha delle difficoltà o chi ha bisogno di un “ri-orientamento” nella scelta della scuola da frequentare. Se la bocciatura degli studenti con molte insufficienze per l’anno scolastico 2020/2021 potrebbe essere consentita, d’altra parte bisognerà procedere con delle valutazioni non troppo rigorose.