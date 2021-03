La MotoGP pronta per approdare sul piccolo schermo in versione serie tv. I dettagli del progetto che si ispira a “Drive To Survive” della F1

La MotoGP potrebbe diventare una serie tv. I progetti cinematografici che raccontano le gesta di un atleta (come “Undaunted” sulla stagione 2019 di Andrea Dovizioso) o uno sport (“Drive to Survive” sulla Formula 1) hanno sempre più successo tra il pubblico, affascinato dai dietro le quinte, dagli aneddoti e dalle storie che non vengono solitamente resi noti.

Secondo il sito The-Race.com, dunque, anche la Moto GP si starebbe preparando a realizzare la sua serie-documentario. Stando alle varie indiscrezioni una troupe cinematografica dovrebbe essere presente già in questo fine settimana a Losail, dove è in programma il Gran Premio del Qatar che apre la stagione 2021.

COME LA F1 SU NETFLIX

“Vogliamo creare qualcosa di simile a quello che la Formula 1 ha con Netflix” ha spiegato Manuel Arroyo, managing director e responsabile media della Dorna. Arroyo ha poi aggiunto: “Stiamo già girando con il pensiero che possiamo avere qualcosa di pronto nei prossimi mesi. Possiamo preparare qualcosa per la prossima stagione. È un modo nuovo, perché il pubblico oggi consuma lo sport in modo nuovo. La gente vuole vedere gli highlights, vuole vedere il dietro le quinte, e noi stiamo cercando di coprire molte angolazioni. Con i documentari, ci porta a un nuovo pubblico. Le persone che vogliono seguire la MotoGP oggi sono collegate a BT Sport, a Sky, a Canal+, ma molte persone vogliono godersi lo sport in un modo diverso ora con un diverso tipo di abbonamento, e dobbiamo essere pronti a coprire queste possibilità”.

IL TRAGUARDO? AMAZON

La MotoGP in versione serie tv dovrebbe approdare sulla piattaforma di streaming di Amazon Prime. “Drive to Survive” è stato visto da oltre un miliardo di persone, rivelandosi un grande successo non solo per la F1 ma anche per Netflix, essendo lo show più visto sul sito di streaming. Adesso anche la Dorna (società che detiene i diritti del Motomondiale) è pronta a lanciare un’iniziativa analoga, dopo avere già iniziato a sperimentare il format producendo una serie sulla nascita del team Petronas Yamaha nel 2019 e un’altra lo scorso anno sulla stagione trionfale di Joan Mir e la Suzuki.