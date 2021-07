Il Presidente Mattarella compie ottant’anni: la pandemia vista da lui

Il suo settennato al Quirinale finirà ufficialmente a Gennaio 2022: Buon Compleanno al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella

Nato a Palermo il 23 Luglio 1941, Sergio Mattarella compie oggi 80 anni. E’ questo l’ultimo compleanno che trascorrerà al Quirinale, contornato dall’affetto di moglie, figli e nipoti e dalla stima dei suoi collaboratori: il suo mandato da Presidente della Repubblica, infatti, scadrà ufficialmente a Gennaio 2022, mentre tra qualche settimana scatterà il cosiddetto semestre bianco.

Sebbene in molti spingano perchè conceda un rinnovo del mandato, seguendo quindi le orme del suo predecessore Giorgio Napolitano, Mattarella non apre ad alcuna possibilità riguardo alla sua rielezione.

Ma di certo, il suo settennato rimarrà intatto nell’immaginario collettivo, soprattutto perchè è stato lui (attraverso tre Governi) la guida dell’Italia nei mesi più duri della pandemia. Più di un anno che si potrebbe riassumere in tre immagini che, tra l’altro, hanno fatto il giro dei social. Prima il “fuorionda” di Marzo 2020, quando si aggiusta i capelli diventati troppo lunghi a causa della chiusura imposta a barbieri e parrucchieri imposta dal lockdown in tutta Italia (di cui si cruccia con un suo collaborator, Giovanni) poi il 25 Aprile celebrato in completa solitudine al Vittoriale ed infine la sua recente esultanza a Wembley per la vittoria dell’Italia agli Europei, simbolo di un Paese che vuole ripartire.

Gli auguri

Tra gli auguri giunti in queste ore al Presidente Mattarella tramite social, i Ministri Bonetti, Gelmini e Guerini sono stati tra i primi ad omaggiarlo, anche un video del Comune di Firenze a cui hanno preso parte diversi personaggi dello spettacolo e dello sport italiano (Stefano Accorsi, Bebe Vio, Nicole Orlando e il ct Mancini tra gli altri), anche un gruppo di medici e infermieri fiorentini che lo ringraziano per aver tenuto sempre in gran conto il loro impegno durante la fase più critica della pandemia.