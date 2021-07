Harry Kane vicinissimo al Manchester City, cifra record

- Consigliato per te -

Secondo il quotidiano inglese “The Sun” Harry Kane sarebbe ad un passo dal City di Guardiola per una cifra record

Il Manchester City prova a rispondere al Psg sul mercato. Le due squadre, che negli ultimi anni hanno speso sempre più per provare a vincere la Champions, saranno anche in questa stagione le regine del mercato europeo. I francesi hanno già preso Donnarumma, Hakimi, Wijnaldum e Sergio Ramos, sono in trattativa per Pogba. Gli inglesi invece sarebbero ad un passo da Harry Kane.

Infatti, come riporta il “Sun”, il Manchester City sarebbe vicinissimo all’attaccante del Tottenham e della Nazionale inglese per la cifra record di 185 milioni di euro. Tale cifra farebbe di Kane l’acquisto più costoso della storia della Premier League e il secondo più pagato di sempre dopo Neymar, che fu acquistato dal Psg versando 220 milioni al Barcellona.

L’offensiva del City è partita ormai dal termine della scorsa stagione, e potrebbe concretizzarsi nei prossimi giorni. Per Guardiola, Kane è l’attaccante ideale da affiancare al talento dei vari Mahrez, Silva, Foden e Sterling. Il Tottenham ha provato a resistere, cercando di convincere il proprio attaccante a restare, ma Kane, dopo otto anni e duecento reti segnate, ha deciso di provare a fare il salto di qualità per vincere qualcosa.