Tommy Dorfman, l’attore di 13 fa coming out

Tommy Dorfman, noto per il suo ruolo nella serie tv 13 Reasons Why ha fatto coming out: ora è una donna trans

Lo (adesso la) conoscevamo tutti per il suo ruolo nella serie Netflix 13 Reasons Why. Tommy Dorfman ha però deciso di fare coming out: tramite un post su Instagram l’attrice ha dichiarato di essere una donna trans, di aver intrapreso un percorso per cambiare sesso e che preferisce i pronomi femminili.

“Sono entusiasta di ripresentarmi come la donna che sono oggi” recita la didascalia sotto la foto. “Sono molto grato ad ogni singola persona trans che ha effettuato questo percorso, rotto delle barriere e rischiato la vita per vivere in maniera autentica e radicale come sé stessa prima di me. Grazie a tutte le donne trans che mi hanno mostrato chi sono, come vivere e celebrare me stessa e prendermi il mio posto in questo mondo”.

Inoltre Dorfman qualche giorno fa ha rilasciato un’intervista al Time, in cui ha spiegato di aver iniziato la transizione già un anno fa.



“È divertente parlare di coming out, perché non sono andato da nessuna parte” scherza con il giornalista. “Quella di oggi la vivo come una nuova presentazione di me stesso come una donna, avendo fatto già la transizione. Il coming out è sempre visto come questa grande rivelazione, ma in realtà lo sono sempre stato. Oggi ho semplicemente fatto chiarezza: sono una donna trans. I miei pronomi sono she/her (lei/sua). Il mio nome è Tommy” conclude fieramente.