In otto episodi, Generazione 56k racconta la storia d’amore tra Daniel e Matilda, a cavallo tra gli Anni Novanta e i giorni nostri

E’ disponibile da oggi, giovedì 1 Luglio 2021, su Netflix Generazione 56k, nata da un’idea di Francesco Ebbasta, regista dei video dei The Jackal.

Trama e cast

In otto episodi, la serie comedy ambientata tra Napoli e Procida racconta la storia d’amore tra Daniel e Matilda (interpretati da Angelo Spagnoletti e Cristina Cappelli), vissuta a cavallo tra gli Anni Novanta e i giorni nostri. Nel cast anche Fabio Balsamo e Gianluca Fru, nei panni rispettivamente di Sandro e Luca, i migliori amici storici della coppia protagonista. Assente, invece, il “portabandiera” dei The Jackal Ciro Priello, tra i concorrenti opzionati per la prossima edizione di Tale e Quale Show su Raiuno.

Operazione nostalgia

Con il continuo ricorso ai flashback, Generazione 56k vuole essere anche una celebrazione degli Anni Novanta: delle vhs prima dello streaming, dei floppy disk prima delle pen drive, dello “squilletto” in luogo delle faccine su Whatsapp, del passaggio dalla musica pop più prepotentemente romantica, che è impossibile da ascoltare se non in due, e incarnata alla perfezione dagli 883 di Max Pezzali, alla trap “dura” e autarchica di chi si salva da solo.

Ma il viaggio nel passato non riguarderà solo gli spettatori: anche i protagonisti della serie, conosciutisi da giovanissimi e diventati una coppia da adulti, saranno presto chiamati a guardarsi dentro, alla ricerca di quella parte “fanciullesca” che, ognuno per se, avvolto nel veloce turbinio della modernità è andato perdendo.