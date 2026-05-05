Siano, droga pronta per lo spaccio: arrestato un uomo
Operazione dei Carabinieri della Compagnia di Mercato San Severino: sequestrati circa 336 grammi di cocaina
Un uomo è stato arrestato a Siano dai Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Mercato San Severino con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.
Nella serata del 3 maggio, in località Siano, i militari hanno proceduto all’arresto dell’uomo dopo averlo individuato, secondo la ricostruzione della Polizia Giudiziaria operante, in possesso di sostanza stupefacente del tipo cocaina.
La droga, per un peso complessivo di circa 336 grammi, sarebbe stata suddivisa in dosi. Nel corso dell’attività sarebbero stati rinvenuti anche materiali ritenuti utili al confezionamento della sostanza.
L’arresto è stato eseguito nell’ambito delle attività di controllo del territorio finalizzate al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nella Valle dell’Irno.
Si precisa che la persona coinvolta è da ritenersi innocente fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.
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