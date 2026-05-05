Pagani, aggredito e rapinato in strada: arrestati due uomini

di Marisa Fava

Due uomini di 32 e 34 anni sono stati arrestati a Pagani con le accuse di rapina aggravata, lesioni e porto di oggetti atti ad offendere.

L’operazione è stata condotta dai Carabinieri di Boscoreale, che hanno dato esecuzione a un’ordinanza cautelare emessa dal Gip di Torre Annunziata.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, lo scorso marzo un uomo di nazionalità bengalese sarebbe stato aggredito a Boscoreale da due persone a bordo di un’auto. La vittima sarebbe stata minacciata con un coltello e rapinata di denaro e telefono cellulare.

L’episodio avrebbe generato paura anche tra alcune persone presenti, intervenute nel tentativo di prestare soccorso all’uomo.

Le indagini dei Carabinieri si sono concentrate anche sulle immagini delle telecamere di sorveglianza, dalle quali sarebbe stato possibile ricavare la targa dell’auto utilizzata dai due indagati e ricostruirne gli spostamenti.

Sulla base degli elementi raccolti, sono scattate le misure cautelari: il 32enne è stato sottoposto agli arresti domiciliari, mentre il 34enne è stato condotto presso il carcere di Salerno-Fuorni.

Si precisa che le persone coinvolte sono da ritenersi innocenti fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.