Sarno, il Camper del Cuore fa tappa in Piazza 5 Maggio
Screening cardiologici e senologici gratuiti sabato 16 maggio dalle 09:00 alle 13:00
Una giornata dedicata alla prevenzione e alla salute pubblica nel cuore di Sarno. Sabato 16 maggio, dalle ore 09:00 alle ore 13:00, in Piazza 5 Maggio farà tappa il Camper del Cuore, iniziativa promossa dalla Fondazione Giona con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale.
L’appuntamento offrirà alla cittadinanza la possibilità di effettuare screening cardiologici e senologici gratuiti, grazie alla collaborazione dei professionisti sanitari coinvolti nell’iniziativa.
“È un’occasione importante per promuovere la cultura della prevenzione e offrire ai cittadini la possibilità di effettuare controlli specialistici – dichiara il presidente della Fondazione Giona, Giuseppe Rainone – grazie alla disponibilità della dott.ssa Marilina D’Amora e del dott. Luigi Corrado”.
L’iniziativa rientra nel più ampio impegno della Fondazione Giona a favore della salute pubblica e della diffusione di servizi di screening accessibili.
La Fondazione ha rivolto un ringraziamento agli assessori Franco Robustelli e Stefania Pappacena per il coordinamento organizzativo dell’evento.
La cittadinanza è invitata a partecipare.
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