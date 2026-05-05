Pontecagnano, “Oltre la serra”: arte e archeologia per raccontare il futuro

di Marisa Fava

Arte, memoria e partecipazione si incontrano a Pontecagnano Faiano. Oggi pomeriggio alle ore 17, presso l’eco-parco archeologico, sarà presentato il progetto “Oltre la serra. Archeologia del futuro” dell’artista visiva Rosita Taurone.

L’iniziativa coinvolge direttamente la comunità nella costruzione di una “Collezione del Futuro”, un archivio condiviso di oggetti e memorie contemporanee che raccontano il presente attraverso testimonianze materiali.

Un progetto partecipativo

I cittadini sono invitati a donare o prestare piccoli oggetti rappresentativi della vita quotidiana, accompagnati da un racconto personale. Questi “reperti del futuro” diventeranno parte di installazioni artistiche ispirate alle antiche urne cinerarie, reinterpretate in chiave contemporanea come simboli di rigenerazione.

L’obiettivo è interrogarsi su ciò che resterà della nostra epoca: quali tracce del presente potranno raccontare la società di oggi agli archeologi di domani?

Laboratorio e partecipazione gratuita

A seguire, è previsto un laboratorio aperto di antotipia, una tecnica artistica sperimentale realizzata con pigmenti vegetali. La partecipazione è gratuita, ma è necessaria la prenotazione via email.

L’evento si concluderà con un momento conviviale aperto ai partecipanti.

Collaborazioni e progetto culturale

“Oltre la serra” si inserisce nel programma “Disseminazioni” promosso dalla Direzione regionale Musei nazionali Campania nell’ambito dell’iniziativa “Il Museo Rigenera”, con il sostegno del Ministero della Cultura.

L’iniziativa è realizzata in collaborazione con la Fondazione Filiberto e Bianca Menna e il Circolo Occhiverdi – Legambiente Pontecagnano.