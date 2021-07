“Sicilymovie”: il Festival del Cinema di Agrigento ospita Edoardo Leo

L’attore e regista romano è tra gli ospiti d’onore di SicilyMovie, kermesse internazionale dedicata a corti, documentari e videoclip

Grande attesa per la sesta edizione del “Sicilymovie – Festival del cinema di Agrigento” che si svolgerà in quattro serate dal 22 al 25 luglio nella suggestiva cornice della Valle dei Templi. Il Festival internazionale, dedicato a cortometraggi, documentari e videoclip, si inserisce nella rassegna di eventi “Un’estate mitica alla Valle” promossa dal Parco archeologico e paesaggistico Valle dei Templi e fortemente voluta dal direttore Roberto Sciaratta come segno di ripartenza. A sfilare sul red carpet, allestito nel cuore del sito del patrimonio dell’Unesco, saranno i registi finalisti che hanno superato la selezione di oltre 750 opere provenienti da 50 paesi in tutto il mondo e che si contenderanno l’ambita statuetta Demetra d’oro nelle seguenti sezioni: Miglior Corto, Corto di animazione, documentario, IFAD/COPEAM Award, videoclip a tema libero ed Around Sicily, categoria con l’obiettivo di premiare spot e videoclip che valorizzino il territorio siciliano. Lo sponsor ufficiale del Festival è l’IFAD, il Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo delle Nazioni Unite che, in collaborazione con la COPEAM, Associazione che riunisce le radiotelevisioni pubbliche del bacino del Mediterraneo, offriranno nel corso delle diverse serate una selezione di filmati che illustrano tematiche di rilievo come lo sviluppo rurale nei paesi in via di sviluppo e soprattutto emozionanti “storie di cambiamento”.

Ospiti d’eccezione il regista ed ex sindaco di Roma Walter Veltroni e l’attore Edoardo Leo. Spazio anche alla musica con la partecipazione della pianista coreana Sun Hee You e della cantautrice siciliana Alessandra Salerno, presente all’interno della Rassegna “Sette note nella Valle”. Una grande kermesse, sostenuta anche dall’Assessorato al Turismo, sport e spettacolo della regione siciliana, che vuole lasciare il segno come si evince dalle parole del direttore artistico, il regista Marco Gallo: “Il nostro non si propone soltanto come un Festival di cinema ma intende coinvolgere anche l’arte, la musica ed ha come obiettivo quello di essere un volano per il turismo siciliano. Portare un Festival del cinema alla Valle dei Templi è sempre stato il mio obiettivo, abbiamo lottato lo scorso anno per l’emergenza sanitaria e continueremo a farlo quest’anno. Le opere in concorso, i nostri ospiti, il Red Carpet e la statuetta Demetra sono tutti elementi che danno rilievo, cultura e prestigio ad un evento che si svolge in uno dei posti più belli al mondo e per questo non posso che essere riconoscente al direttore del Parco Roberto Sciarratta e a tutto il suo gruppo di lavoro. Sono fiero ed orgoglioso del lavoro svolto fin qui insieme al mio staff e spero di regalare al pubblico un grande evento”.