Covid-19, Italia: tutti gli aggiornamenti nel bollettino di oggi

Il quadro completo sui nuovi contagi, terapie intensive, decessi e vaccini nel bollettino di oggi, 22 luglio

I dati offerti dalla Protezione Civile mostrano il quadro aggiornato sull’epidemia Covid-19. Fondamentale per questa nuova fase dell’epidemia, saranno proprio i dati relativi alle terapie intensive e ai ricoveri, più in generale alle condizioni delle strutture ospedaliere, in vista nel nuovo decreto sul Green Pass.

Il bollettino

In aumento il numero dei contagi, circa 5.057, rispetto ai 4259 della giornata di ieri. Accertati al momento 15 decessi, mentre i guariti salirebbero a 1.483. Positiva la condizione delle terapie intensive, che oggi non registrano alcun incremento, a salire, invece, il numero dei ricoveri (+38). Il tasso di positività raggiunge il 2,3%, con un incremento dello 0,5% rispetto a ieri.

Prosegue nel frattempo la campagna vaccinale anti-Covid, con ben 63.284.802 dosi di vaccino simminstrate. A essere fondamentale in questa fase estiva sarà il completamento della campagna vaccinale e le condizioni delle terapie intensive e dei ricoveri, in base alle quali a ciascuna regione verrà assegnato un colore. La questione verrà approfondita durante la conferenza di questa sera, in cui Draghi affronterà i temi della vaccinazione, green pass e della nuova griglia di valutazione per decretare o meno lo stato di emergenza nelle singole Regioni.

Il Green Pass

In attesa, la cabina di regia punta sul green pass per poter accedere a bar e ristoranti al chiuso, a partire dal 5 agosto. Il pass non sarà, invece, necessario per le consumazioni al bancone o all’aperto. Nuova conferma anche per la proroga dello stato d’emergenza, prolungato fino al 31 dicembre.

Per decretare, invece, la condizione di emergenza nei casi delle singole regioni, sarà necessaria la classificazione per colore, decisa in base alle percentuali e ai dati raccolti in relazione ai posti letto occupati e alla soglia delle terapie intensive.