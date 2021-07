Cdm: dal 5 agosto le nuove regole sul Green Pass, le anticipazioni

Il Cdm decide in materia di Green Pass: necessario per entrare in bar, ristoranti e palestre. Ecco cosa c’è da sapere

In attesa della conferenza del premier Draghi di questa sera, la cabina di regia del Cdm punta sul Green Pass per invogliare alla vaccinazione. Le nuove regole coinvolgono bar, ristoranti, palestre e luoghi d’intrattenimento. Arriva nel frattempo anche la conferma della proroga dello stato d’emergenza fino al 31 dicembre.

Green Pass

Dal 5 agosto il green pass sarà indispensabile per accedere a bar e ristoranti al chiuso, mentre sarà possibile consumare al bancone o all’aperto pur essendone sprovvisti. Resta necessario in caso di grandi eventi, ma anche per poter accedere a teatri, cinema o palestre.

Inutile, invece, nel caso delle discoteche che, con molta probabilità, resteranno chiuse anche con il nuovo decreto. Si fa avanti anche l’ipotesi di poter fornire gratuitamente i tamponi o test rapidi per gli under 18.

I colori

Il Cdm punta su una nuova classificazione per colori delle Regioni, partendo questa volta però, non dall’effettivo numero dei contagi, quanto dalle condizioni delle strutture ospedaliere. Per la classificazione a colori sarà, infatti, necessario tenere conto delle percentuali e dei dati relativi ai posti letto occupati e alla soglia di completamento delle terapie intensive. Le proposte iniziali vedevano come soglia limite il 10% dei posti da poter occupare nelle terapie intensive, percentuale che molti vorrebbero vedere aumentare fino al 15%.