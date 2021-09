Simone Di Pasquale è fidanzato: chi è la sua “dama”

Al settimanale NuovoTv, Simone Di Pasquale presenta la sua compagna Maria: “Ci siamo ritrovati e innamorati grazie al Padel”

Si conoscevano da quasi un ventennio, ma mai prima di oggi avevano pensato di poter diventare una coppia: poi, complice un recente match di Padel a cui lei ha preso parte nella Capitale, Simone Di Pasquale ha ritrovato la “sua” dama scoprendo pian piano che l’amicizia con Maria poteva diventare qualcosa di più profondo.

Al settimanale NuovoTv il ballerino più longevo di “Ballando con le Stelle“, è in pista dalla prima edizione del 2005, presenta Maria, la sua nuova compagna: di lei non sappiamo molto, se non che non appartiene al mondo dello spettacolo e condivide con Simone gli stessi valori improntati alla semplicità e al vivere le cose giorno per giorno: proprio per questo, sebbene lui non abbia mai nascosto il desiderio di sposarsi e mettere su famiglia, i due appaiono restii a fare progetti a lungo termine.

Dal punto di vista lavorativo, però, Simone Di Pasquale ha le idee chiare: ha già annunciato, infatti, che la nuova edizione di “Ballando con le stelle” in partenza su Raiuno il prossimo 16 Ottobre, sarà per lui l’ultima da ballerino professionista.

Alla decisione avrebbe contribuito anche la volontà del ballerino 43enne di dedicarsi ad altri progetti, ancora in tv e magari sempre in tandem con Milly Carlucci: per lui, a questo punto, potrebbero spalancarsi le porte de “Il Cantante Mascherato”, altro show tenuto a battesimo in Italia dalla conduttrice più “istituzionale” di Viale Mazzini, come inviato-investigatore (ruolo che nella scorsa stagione ha condiviso con la collega Sara Di Vaira) o addirittura come concorrente.