L’italiano Sinner si arrende in due set contro il greco. In un’ora e ventitré minuti di gioco a Barcellona la gara termina 3-6, 3-6

Purtroppo per il talentuoso tennista italiano Jannik Sinner l’esperienza in ATP termina a Barcellona contro un devastante Tsitsipas. La gara, durata oltre un’ora e venti minuti, vede il greco trionfare contro il giovane “Sin City” con il secco risultato di 3-6, 3-6. Per Sinner l’esperienza in ATP vede la fine in semifinale, mentre il vincente Tsitsipas attenderà in finale il vincente della sfida tutta spagnola delle 16:00 tra Nadal e Carreno-Busta.

I precedenti di Sinner contro il tennista greco sono abbastanza equilibrati: in due scontri tra i due il tennista greco trionfò nel 2019. Il prodigio italiano riuscì a strappare una sentitissima rivincita l’anno successivo.

La gara odierna tra i due è stata decisamente combattuta durante il primo set fino all’ottavo gioco quando poi Sinner ha perso la battuta consegnando di fatto il parziale al rivale. La svolta della gara ha visto la sua concretizzazione nel secondo set a cavallo tra il quarto e il quinto gioco quando l’italiano non è riuscito a concretizzare due importantissime palle break. Perso nuovamente il servizio, l’italiano non è più riuscito a recuperare lo svantaggio che ha portato il greco Tsitsipas a trionfare e a guadagnarsi una meritata finale.