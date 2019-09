Sla, morto Fernando Ricksen, ex difensore dei Glasgow Rangers

Dopo Stefano Borgonovo, la Sla miete un’altra vittima nel calcio. L’ex difensore dei Glasgow Rangers, Fernando Ricksen, è morto a 43 anni, dopo 6 anni di battaglia contro la malattia

Dopo Stefano Borgonovo, la Sla colpisce ancora nel mondo del calcio. Questa mattina, è morto a 43 anni l’olandese Fernando Ricksen, ex difensore dei Glasgow Rangers e dello Zenit San Pietroburgo. Ad annunciarlo è stato il club scozzese, con cui il giocatore ha conquistato due campionati e due coppe nazionali.

“I Rangers sono profondamente rattristati nell’annunciare che l’ex giocatore Fernando Ricksen è scomparso questa mattina dopo una lunga battaglia. Fernando ha passato sei stagioni ad Ibrox dopo essersi unito al club nel 2000 sotto la guida di Dick Advocaat”.

All’olandese era stata diagnosticata nel 2013 la Sclerosi Laterale Amiotrofica, e da allora ha combattuto una lunga battaglia, creando anche una fondazione a suo nome per aiutare i malati di Sla. Lo scorso giugno, con un comunicato sui social, aveva dato aggiornamenti sulle sue condizioni: “Il 28 giugno terrò la mia ultima serata di beneficenza. Per me sta diventando molto difficile andare avanti. Facciamola diventare una grande serata. Un saluto, Fernando”.

L’olandese è solo l’ultimo di una lista di calciatori scomparsi a causa della malattia. Nel 1973 morì Armando Segato, nel 1984 Fulvio Bernardini, ex calciatore di Roma, Lazio ed Inter. Nel 2013 invece, morì Stefano Borgonovo, divenuto un vero e proprio simbolo nella lotta contro la Sla.

Leggi anche