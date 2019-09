Nel gruppo F, Inter-Slavia Praga termina 1-1: stecca all’esordio la squadra di Conte, salvata da una rete di Nicolò Barella al 93′

Inter-Slavia Praga si chiude sull’1-1: c’era grande attesa per l’esordio della squadra di Antonio Conte in Champions League ma in molti sono rimasti delusi.

La squadra nerazzurra è apparsa contratta nel primo tempo, soffrendo molto la velocità e la pressione dei cechi, bravi a difendersi con ordine e rischiare soltanto una volta su un colpo di testa di D’Ambrosio, ben respinto da Kolar. Nella ripresa, il feudo nerazzurro si attende una scossa ma a passare in vantaggio è clamorosamente lo Slavia Praga.

Al 63′, Handanovic respinge una conclusione di Zeleny ma nulla può sul tap-in di Olayianka che timbra il gol dell’1-0. Conte prova a cambiare gli uomini ma si espone al contropiede e rischia di capitolare due volte ma Stanciu e Boril non approfittano le chance a disposizione. L’Inter, dall’altra parte, impegna Kolar con un tiro dalla distanza di D’Ambrosio e il tempo scorre inesorabile verso il 90′.

Ma al secondo (degli otto!) minuto di recupero, arriva il tanto sospirato 1-1: su una punizione dal limite, Sensi centra la traversa poi la palla termina sui piedi di Barella che si coordina e buca la porta di Kolar. Il portiere ceco, qualche minuto più tardi, è strepitoso su un colpo di testa ravvicinato di Lukaku ma il belga è pescato in offside e praticamente finisce qui il match.

Avvio stentato per l’Inter contro una squadra sulla carta inferiore ma che si è dimostrato molto all’altezza della compagine di Conte. Adesso, nel prossimo turno, ci sarà la sfida al Camp Nou contro il Barcellona. Una sfida cruciale e sarà importante non perdere punti.

