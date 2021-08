Slam: il marchio di abbigliamento nautico da 40 anni e spirito giovanile…

Slam è il marchio di riferimento nell’abbigliamento nautico maschile e femminile. Per noi è atemporale, ma in realtà è nato un giorno in Italia e da 40 anni è ufficialmente uno dei pochi produttori di materiale tecnico di alta gamma

Quali sono i segreti di Slam per rimanere così giovane e continuare a condurre il gioco?

L’iconica marca di abbigliamento nautico è viva e vegeta e ha un’anima

Nelle vene di Slam scorre la natura e l’amore, ma anche l’amicizia incondizionata. È stata lanciata da audaci e appassionati amici genovesi che hanno deciso di utilizzare la tecnologia al servizio di prestazioni sportive ottimali sulle onde.

Slam è curiosa e audace

In un’epoca in cui gli abiti da vela sono spesso frutto di improvvisazione, la sfida era immensa ed è stata vinta con successo. Da allora, il marchio non ha mai smesso di approfondire questo asse imponendo il suo stile nel prestigioso mondo della vela internazionale.

Questa marca di abbigliamento nautico è guidata dall’innovazione prima di tutto, ricercando, sperimentando e testando costantemente nuove tecniche di fabbricazione, materiali e design all’avanguardia.

Slam è un’esperta ma non smette mai i imparare e adeguarsi

Senza una profonda comprensione di come si naviga per le regate, quale spirito e quali necessità si devono raggiungere, la marca di abbigliamento nautico non sarebbe arrivata a questo punto.

Già nel 1979, ha disegnato la prima maglia in pile progettata specifiche per i marinai prima di rivolgere la sua attenzione alle giacche da vela con cuciture termosaldate o all’intimo senza cuciture. Collabora con i migliori sportivi, tra cui il pluricampione Russel Coutts, con cui ha vinto l’America’s Cup nel 2010.

Inoltre, seguendo le tendenze sociali, ha integrato il suo savoir-faire in collezioni più urbane o casual chic. Oggi i loro capi garantiscono impermeabilità, libertà di movimento, protezione e comfort durante l’attività fisica in mare e a terra.

Slam rimane fermamente impegnata per il futuro

La marca di abbigliamento nautico ha una visione, ciò non è cambiato e non cambierà mai. È partner della One Ocean Foundation, sceglie di fornire tessuti certificati GOTS (Global Organic Textile Standard) e sta sviluppando materiali ECOTEC®, prodotti a partire da rifiuti industriali e bottiglie di plastica.

Dimostra che la moda nautica può essere responsabile e impegnata nei confronti del mondo marino e delle future generazioni.