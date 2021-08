Sotto la luna di Amalfi: arriva il sequel di “Sotto il sole di Riccione”

Al via le riprese di “Sotto la luna di Amalfi”, l’attesissimo sequel della commedia Sotto il sole di Riccione, tratta da un soggetto di Enrico Vanzina

E’ ufficialmente in pre-produzione Sotto la luna di Amalfi, il sequel di Sotto il sole di Riccione, il film Netflix uscito nel luglio del 2020, tratto da un soggetto di Enrico Vanzina e diretto da YouNuts!. Le riprese avranno inizio tra poche settimane, per la precisione il 6 Settembre, per concludersi il 16 di Ottobre. Le location comprenderanno diverse zone di Amalfi e dintorni.

Il cast sarà composta da: Isabella Ferrari, Lorenzo Zurzolo, Luca Ward, Saul Nanni, Ludovica Martino, Cristiano Caccamo e Claudia Tranchese. Nel frattempo, sono stati fatti anche i nomi di Salvatore Misticone e Nunzia Schiano.

Sotto il sole di Riccione, era un chiaro riferimento al singolo “Riccione” dei Thegiornalisti, brano compreso nella colonna sonora della pellicola. ora che la band romana si è sciolta, non resta che vedere se il suo ex frontman, Tommaso Paradiso, che ha ora intrapreso una carriera da solista, rilasci un nuovo singolo ispirato al nuovo film.

Questa volta, invece, Sotto la luna di Amalfi sarà diretto da Martina Pastori. Il film segnerà il debutto della Pastori nella direzione di un lungometraggio, dopo anni di gavetta in cui ha girato dopo diversi spot per brand come Adidas e Diadora; oltre a diversi spot di X-Factor. Nel suo curriculum trovano posto anche alcuni video di artisti quali Ghali, Fedez, J-Ax.

Il soggetto e sceneggiatura, invece, saranno curati da Caterina Salvadori, Ciro Zecca ed Enrico Vanzina, ispirata alla celebre commedia anni ’80, Sapore di Mare, che all’epoca il giovane Vanzina scrisse insieme al fratello Carlo.