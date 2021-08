Kaio Jorge, la sua avventura con la Juve già si ferma

Da poco è arrivato a Torino eppure il numero 21 Kaio Jorge deve già stoppare il suo campionato in bianconero. I dettagli

Kaio Jorge è già al tappeto per un infortunio. L’attaccante brasiliano, arrivato durante la sessione estiva di calciomercato ancora in corso, dovrà fermarsi per almeno dieci giorni. La causa è un problema muscolare riferito al termine dell’allenamento odierno. Kaio Jorge, dunque, ha subito svolto, questa mattina, esami diagnostici che hanno evidenziato una lesione di medio grado del retto femorale della coscia sinistra. Le condizioni dell’ex Santos saranno quindi rivalutate tra dieci giorni.

Una notizia certamente spiacevole per la Juventus, che è rientrata nella serata di ieri da Udine. Dopo il 2-2 contro l’Udinese, infatti, i ragazzi di Massimiliano Allegri oggi hanno già ricominciato a lavorare per preparare la seconda gara di campionato contro l’Empoli di Andreazzoli reduce da una sconfitta contro la Lazio. La squadra quindi si è raggruppata in mattinata per una seduta di scarico svolta in palestra, per chi è sceso in campo ieri sera. Il resto del gruppo, invece, ha lavorato in campo svolgendo esercitazioni tecniche ad alta intensità. Domani i bianconeri saranno a riposo e si riprenderà mercoledì con una seduta doppia alla Continassa.