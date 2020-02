Al “Mazza”, la Juventus supera di misura la Spal per 2-1: Ronaldo e Ramsey decidono la sfida, inutile il rigore di Petagna per gli estensi

La Juventus c’è ed il collaudo pre-Lione è positivo: i bianconeri superano 2-1 la Spal di Gigi Di Biagio al “Mazza”, nel secondo anticipo del sabato della venticinquesima giornata.

Pronti-via ed il duo Dybala-Ronaldo confeziona l’1-0 dopo 4 minuti ma il portoghese è in offside al momento del passaggio della Joya ed è tutto inutile. In campo è predominio ad opera della squadra di Sarri nei primi minuti, salvo poi il match viaggiare su un sostanziale equilibrio e con poche occasioni da una parte e dall’altra. Poi dopo la mezz’ora, la Juventus torna ad accelerare ed il palo dice ‘no’ alla conclusione di Dybala.

Al 39′, Cristiano Ronaldo decide di rompere gli indugi, trovando finalmente il gol del vantaggio, approfittando di un bell’assist di Cuadrado sulla destra. Per il portoghese è l’undicesimo centro consecutivo in Serie A, eguagliando così Fabio Quagliarella e Gabriel Omar Batistuta. All’intervallo, i bianconeri sono avanti nel punteggio.

Nella ripresa, al 55′ Sarri richiama Chiellini, sostituito da De Ligt: il capitano ritornava da titolare dopo 5 mesi ed il primo test è stato positivo. La Juventus cerca di chiudere il discorso quanto prima ed il 2-0 arriva al 61′ con Ramsey: il gallese approfitta di una grande giocata di Dybala per presentarsi a tu per tu con Berisha e batterlo imparabilmente.

Match chiuso? Macché. Al 66′ c’è un contatto tra Missiroli e Rugani in area della Juventus, La Penna viene chiamato ad un lungo check al VAR di quasi 3 minuti ed al rientro in campo decreta il rigore per la Spal. Dal dischetto, Petagna non sbaglia e regala una speranza al popolo del ‘Mazza’. Da qui al 90′, l’ultima grande fiammata la concede ancora Cristiano Ronaldo ma il portoghese viene fermato dalla traversa.

Ma va bene così alla Juventus: i bianconeri vincono e mettono pressione alle rivali in corsa per lo Scudetto e adesso può concentrarsi all’appuntamento di mercoledì in Champions contro il Lione. La Spal resta all’ultimo posto in classifica.

Leggi anche