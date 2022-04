Spezia-Venezia: le probabili formazioni del match

Al Picco di La Spezia sarà sfida tra deluse: dopo la dolorosa pausa Nazionali torna la Serie A, torna la lotta per non retrocedere. Thiago Motta ha perso cinque delle ultime sei gare di campionato, mentre per i lagunari sono 4 le giornate con il segno 0 alla casella punti.

In Liguria sarà un vero e proprio scontro salvezza.

Le probabili formazioni di Spezia-Venezia

QUI SPEZIA – Invertire il trend per allontanare nuovamente la zona rossa della graduatoria: Thiago Motta è consapevole dell’importanza del match e a scendere in campo saranno i titolari. Gli unici indisponibili saranno Bourabia, Sena e Sala: chance per Verde dal primo minuto.

QUI VENEZIA – Altra storia invece per Paolo Zanetti, che al Picco dovrà fare a meno di alcune pedine importanti. Tra i pali Maenpaa è ancora una scelta obbligata, mentre a centrocampo ancora fuori Cuisance. Senza dimenticare l’assenza per squalifica di Henry, sostituito dal 1′ minuto da Nsame.

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Reca; Maggiore, Kiwior, Bastoni; Verde, Manaj, Gyasi. All. T. Motta

VENEZIA (4-3-3): Maenpaa; Ebuehi, Caldara, Ceccaroni, Haps; Ampadu, Vacca, Busio; Aramu, Nsame, Okereke. All. Zanetti