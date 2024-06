Sport e inclusione a Baronissi: il calcio è di tutti!

di Redazione ZON

Una straordinaria giornata di sport e inclusione allo stadio Figliolia di Baronissi.

I nostri bambini e i nostri atleti del Baronissi Calcio for special sono scesi in campo per il XX Memorial Fondazione Anffas Salerno Giovanni Caressa.

Gioia, passione e tanta, tanta voglia di superare le barriere, le parole chiavi di un progetto che riesce a sorprenderci ogni volta.

Riconfermata la nostra squadra special per il prossimo campionato FIGC Calcio Paralimpico e Sperimentale ma sopratutto la voglia di costruire, insieme agli amici dell’Anffas e dell’Associazione Insuperabili, una scuola calcio sempre più inclusiva.

Unitevi a noi, il Calcio è di tutti!

Dal Comunicato stampa di Tony Siniscalco