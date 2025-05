Stalking e video intimo inviato alla madre: condannato 24enne di Maiori, assolto dall’accusa di violenza sessuale

di Redazione ZON

È stato condannato a un anno e nove mesi di reclusione per stalking un 24enne originario di Maiori e residente a Salerno. La sentenza è arrivata con rito abbreviato e ha escluso, invece, il reato di violenza sessuale. La vittima è una 28enne di Vietri sul Mare, con la quale l’imputato aveva intrattenuto una relazione a partire dal 2023.

Le indagini, avviate dopo la denuncia della donna nel dicembre scorso, hanno ricostruito una vicenda fatta di continue sofferenze fisiche e psicologiche, minacce, pedinamenti e atti persecutori. Tra gli episodi più gravi, anche l’invio di un video intimo della ragazza alla madre della stessa, considerato un gesto ritorsivo dopo la fine della relazione.

L’accusa di violenza sessuale, che si sarebbe consumata in un’abitazione a Salerno nel 2024, non ha trovato riscontro sufficiente in fase di giudizio. La donna aveva raccontato di essere stata costretta a un rapporto contro la sua volontà, ma il GUP di Salerno ha assolto l’imputato da questo capo d’imputazione. Le motivazioni della sentenza chiariranno i motivi della decisione non appena saranno depositate.