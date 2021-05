Stasera in tv assisteremo alle vicende di Daniel e Natasha: il loro destino sembra essere segnato. Riusciranno a sovvertire gli eventi?

Stasera in tv, per la prima volta, andrà in onda su Rai2 dalle 21.20, il film tratto dall’omonimo romanzo di Nicola Yoon. Il lungometraggio, dal titolo “Il sole è anche una stella” racconta la storia di una giovane coppia che, dopo aver trascorso una notte magica, dovrà affrontare una serie di vicende che metteranno a dura prova la loro storia che sembra destinata a finire ancor prima di cominciare.

Potrebbe interessarti:

Trama

Il film che vedremo stasera in tv, inizia con una voce fuori campo dall’adolescente Natasha Kingsley sull’origine del Big Bang, per poi raccontare, passo dopo passo, la sua storia che vede al centro “del suo universo”, un giovane universitario di nome Daniel Bae.

I due si conoscono in una notte magica ambientata nella favolosa cornice di New York, e tra di loro scatta immediatamente la “scintilla”. Ciò che Daniel non sa è che Natasha, il giorno successivo, dovrà andarsene dagli Stati Uniti. La giovane ragazza ha deciso di lottare con tutte le sue forze contro l’espulsione della sua famiglia e, rivolgendosi all’ufficio immigrazione, cercherà di far cambiare loro la decisione che metterebbe fine anche alla storia d’amore con Daniel. Riuscirà nel suo intento? Per scoprirlo, basterà sintonizzarvi stasera in tv su Rai2 dalle ore 21.20. Buona visione!