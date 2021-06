Considerato dagli esperti un capolavoro, stasera in tv andrà in onda il film che fece conquistare l’Oscar a Casey Affleck come Miglior Attore

Appuntamento imperdibile stasera in tv su Iris (canale 22 del ddt) perchè, dalle ore 21.00, andrà in onda il lungometraggio diretto e sceneggiato da Kenneth Lonergan che gli valse il Premio Oscar. Stiamo parlando di Manchester by the Sea che vede come protagoniste Casey Affleck, vincitore Premio Oscar come miglior attore protagonista.

Il film ha ricevuto ben sei candidature all’ottantanovesima edizione degli Oscar: miglior film, miglior regista, miglior attore, miglior attore non protagonista, miglior attrice non protagonista e miglior sceneggiatura originale. Inoltre, forse non tutti sanno che, si tratta del primo film realizzato da una casa di produzione di film streaming ad essere candidato come miglior film.

Trama

Lee Chandler conduce una vita riservata e solitaria a Boston, dove lavora come portinaio e tuttofare. La sua quotidianità viene turbata da un’improvvisa e tragica notizia: suo fratello Joe ha avuto un arresto cardiaco. Lee torna immediatamente nella sua città natale, Manchester by the Sea, ma non riesce a salutare per l’ultima volta il fratello. Il portinaio rimane nella città per organizzare il funerale del fratello e stare accanto al nipote sedicenne Patrick. Lee, suo malgrado, scopre di esser stato nominato tutore del giovane e, in assenza di alternative, accetta con riluttanza.

Lee si trasferisce a casa del fratello per permettere a Patrick di proseguire con le proprie abitudini. L’intenzione è quella di rimanere fino all’estate per poi trasferirsi a Boston. Il nipote osteggia tale soluzione, che diventa motivo di contrasto. I due, forzati dagli eventi, cercano di ristabilire un difficile rapporto. Patrick ha le sue problematiche adolescenziali rese più amare dalla morte del padre, e Lee, a causa della sua costante depressione, si trova incapace di gestirle.

La causa della sua depressione deriva dal passato, infatti, attraverso una serie di flashback viene ricostruito un passato drammatico che, a distanza di anni, ritornerà a galla. Cosa succederà? Non ci resta che scoprirlo stasera in tv su Iris. Buona visione!