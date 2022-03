Stasera tutto è possibile: il tema sarà Una vita in vacanza

In onda martedì 29 Marzo su Rai, Stasera tutto è possibile, il game show condotto da Stefano De Martino. Il tema scelto è ‘Una vita in vacanza‘ e gli ospiti saranno Francesco Paolantoni, Biagio Izzo e Vincenzo De Lucia. E ancora, Andrea Pucci, Sergio Friscia, Herbert Ballerina, Andrea Delogu, Marco Marzocca, Angelica Massera e l’attore Cristiano Caccamo. Poi, Vincenzo De Lucia imiterà Milly Carlucci, la conduttrice di Ballando con le stelle e Il cantante mascherato. Nel prossimo appuntamento del programma, infatti, De Lucia propone per la prima volta in tv e in prima serata su Rai 2, una personalissima versione della conduttrice di Ballando con le stelle e de Il cantante mascherato.

La puntata era stata precedentemente spostata al 5 Aprile per la messa in onda della Nazionale di calcio ai Mondiali 2022 ma si è deciso di non spostarla dopo la sconfitta ai playoff che ha decretato l’uscita dai Mondiali 2022 della Nazionale Italiana.

Tantissimi i giochi della serata. Oltre all’immancabile “Stanza Inclinata”, ci saranno anche “Do Re Mi Fa Male”, “Alphabody”, “Serenata Step” e molti altri. Gli ospiti della scorsa puntata sono stati Elettra Lamborghini, Antonio Giuliani, Maurizio Casagrande, Valeria Graci, Aurora Leone e Fabio Balsamo dei The Jackal.