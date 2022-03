Studio Battaglia: anticipazioni puntata del 5 Aprile

Sta per arrivare al termine Studio Battaglia, il legal drama della Rai che racconta le vicende della famiglia Battaglia, composta da quattro donne, avvocatesse divorziste. Loro sono Barbara Bobulova, Lunetta Savino, Miriam Dalmazio e Marina Occhionero.

Nella scorsa puntata abbiamo visto Anna alle prese con il marito Alberto: vorrebbe fidarsi ancora di lui ma capisce che lui non le ha detto tutta la verità. Intanto, si è occupata del caso di un uomo in causa con l’ex moglie, che si è opposta alla vaccinazione del loro bambino. Il secondo caso riguarda una coppia che, dopo la morte del loro amato figlio, vorrebbe entrare in possesso delle password degli account social del ragazzo. Nina scopre che lo Studio Battaglia naviga in pessime acque.

L’ultima puntata è incentrata sul rapporto tra Anna e Massimo, che si ritroveranno in intimità insieme. Insieme al mare, i due si lasceranno andare alla passione. Rientrata a casa, Anna dovrà affrontare il caso di una donna che si sta separando da sua moglie.

Ci sarà l’udienza del caso Parmegiani dove Anna riuscirà ad avere la meglio su Marina, che deciderà di vendere lo studio. La famiglia riunita festeggerà il matrimonio di Viola. Alessandro tornerà di nuovo sulle sue decisioni.