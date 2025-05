Sviluppo, inclusione e sostenibilità sociale: PformGroup diventa società benefit e ottiene la certificazione per la parità di genere

di Redazione ZON

PformGroup, azienda salernitana con oltre 20 anni di esperienza nel settore della formazione e dello sviluppo delle competenze professionali, dell’orientamento e inserimento nel mondo del lavoro, compie un ulteriore passo verso un modello di impresa sempre più orientato al bene comune.

Con l’assunzione dello status di Società Benefit e l’adozione del modello UNI/PdR 125:2022 sulla Parità di Genere, l’azienda fondata dal CEO Alfonso Esposito rafforza il proprio impegno per uno sviluppo sostenibile, inclusivo e responsabile. Due scelte che riflettono una visione focalizzata sulla generazione di valori positivi per le persone, i territori e le comunità, con azioni concrete e misurabili nel tempo.



«La trasformazione in Società Benefit e l’ottenimento della certificazione sulla parità di genere – dichiara Alfonso Esposito, CEO di Pform – non rappresentano solo traguardi formali, ma testimoniano un impegno profondo e quotidiano verso un modello d’impresa fondato su etica, trasparenza e centralità della persona. Il nostro obiettivo, da sempre, è creare le condizioni per una crescita delle competenze locali, la riduzione del mismatch tra domanda e offerta di lavoro, la promozione dell’occupazione e dell’autoimprenditorialità, la coesione sociale e l’inclusione, lo sviluppo sostenibile e la rigenerazione del territorio. Vogliamo, inoltre, impegnarci per attuare un welfare che vada oltre i benefit tradizionali: un benessere a tutto tondo, fatto di ascolto, crescita, equilibrio tra vita e lavoro, e reale attenzione alla qualità della vita professionale. Solo così possiamo costruire un ambiente realmente sostenibile e inclusivo, per noi e per le aziende che supportiamo nel loro percorso di crescita».

«Questi importanti traguardi – aggiunge Sabrina Ferrara, Presidente di PformLab e Responsabile delle Politiche di Parità e Inclusione – rafforzano la nostra volontà di promuovere percorsi culturali e organizzativi capaci di generare ambienti rispettosi, equi e valorizzanti per ogni persona, soprattutto nei contesti più fragili o soggetti a discriminazione. La nostra radice sociale è parte integrante della nostra identità e si è concretizzata nella creazione di PformLab: il nostro laboratorio di progettazione sociale, nato per ideare e realizzare iniziative che rispondano ai bisogni reali delle comunità e dei territori».