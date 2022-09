Last Elizabeth ‘s Trip: le ultime tappe del feretro della Regina

Una Regina lo è tale fino alle fine, anche quando si tratta delle proprie esequie. Non poteva certo essere sepolta con una singola cerimonia, salutata dai propri cari, come tutti i comuni mortali. No, per i sovrani d’Inghilterra c’è un intero iter da rispettare, anche quando si tratta dell’ultimo viaggio su questa terra. Ebbene, anche le spoglie, Elizabeth scomparsa lo scorso 8 settembre, dovranno compiere quest’ultimo viaggio, prima della sepoltura finale.

L’ultimo viaggio di Elizabeth

La scorsa domenica 11 settembre, il feretro di Elizabeth è stato trasportato al Castello di Balmoral, nel nord della Scozia, una delle tante residenza private della famiglia reale.

La bara è stata poi portata ad Edimburgo, nella Sala del trono di Holyroodhouse, fondato come monastero da Davide I° di Scozia nel 1128. Il palazzo è stato poi adibito a residenza principale dei sovrani di Scozia a partire dal 1500: la sua ultima abitante fu Maria Stuart.

Lunedì 12 ci sarà un corteo alla cattedrale di Saint Giles, sempre ad Edimburgo. In aereo poi si sposterà alla base militare di Northolt. Da lì ci sarà un viaggio in auto verso Londra, a Buckingham Palace.

Dal 14 al 18 settembre verrà allestita la camera ardente al Palazzo del Parlamento, a Wenstmister Hall.

Lunedì 19, ci saranno i funerali ufficiali nell’abbazia di Westminster Abbey.

Infine, dopo la cerimonia, ci sarà la tumulazione nella cappella di Saint George, nel castello privato dei Windsor, ad ovest di Londra.