Tassa di soggiorno Salerno: nuove regole dal 2026

di Redazione ZON

La tassa di soggiorno Salerno torna al centro del dibattito politico mentre la manovra economica entra nella fase decisiva al Senato. Dopo giorni di incertezza e oltre cento emendamenti bocciati in Commissione Bilancio, una svolta arriva dal Ministero dell’Economia con le dichiarazioni della sottosegretaria Sandra Savino. Il governo chiarisce infatti che saranno i singoli Comuni a decidere come applicare l’eventuale aumento del 30% e, soprattutto, come destinarne i proventi. Tra le possibilità indicate: potenziamento del trasporto pubblico locale, sostegno a persone con disabilità e interventi a favore dei minori non accompagnati.

Un chiarimento atteso dagli amministratori locali, che nelle scorse settimane avevano espresso forte preoccupazione per un possibile irrigidimento delle norme. La precisazione ministeriale restituisce una certa autonomia gestionale agli enti territoriali, consentendo loro di modellare la tassa in base alle esigenze specifiche del territorio. Per approfondire il quadro normativo è possibile consultare la pagina ufficiale del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Tassa di soggiorno Salerno: novità per B&B ed extralberghieri

A Salerno, secondo quanto riportato da Il Mattino, la giunta comunale ha già approvato una riforma della tassa di soggiorno Salerno che entrerà in vigore a partire da fine gennaio 2026. Il provvedimento prevede un aumento di 2 euro per bed & breakfast e strutture extralberghiere, senza più alcuna distinzione tra alta e bassa stagione. La nuova tariffa unica punta a favorire la destagionalizzazione e a garantire una programmazione turistica più prevedibile durante tutto l’anno.

Il provvedimento si inserisce in un contesto di crescita dei flussi turistici non solo durante il periodo delle Luci d’Artista ma anche nei mesi primaverili ed estivi, quando Salerno registra un aumento di arrivi italiani e stranieri. Una tassa uniforme consente agli operatori del settore di pianificare con maggior stabilità, riducendo la frammentazione stagionale che negli ultimi anni aveva creato difficoltà interpretative per chi gestisce strutture ricettive.

Tariffe invariate per hotel e alberghi: tutte le fasce

Restano invece invariate le tariffe applicate agli hotel, agli agriturismi e alle residenze alberghiere. In particolare:

4 euro per strutture a quattro e cinque stelle

3 euro per hotel a una, due e tre stelle

2 euro per tutte le strutture extralberghiere

Confermato anche il limite dei sette pernottamenti consecutivi e il sistema delle esenzioni già previsto dal regolamento comunale. La tassa di soggiorno Salerno continuerà quindi a mantenere criteri di tutela per categorie fragili, come studenti in visita didattica, minori e persone in condizioni sanitarie delicate.

L’aggiornamento della normativa garantirà al Comune nuove risorse da reinvestire in servizi, decoro urbano e interventi di supporto al settore turistico. Per consultare la disciplina completa sull’imposta di soggiorno, è disponibile la guida aggiornata sul sito ufficiale del Comune di Salerno.



