Judo for Peace Baronissi, ottimi risultati nella gara regionale dedicata alla fascia preagonistica

di Redazione ZON

La manifestazione Judo for Peace Baronissi, tenutasi domenica 23 novembre e rivolta agli atleti preagonisti fino ai 10 anni, ha visto la partecipazione dei giovani judoka del Judo Club Forever Baronissi. L’evento rientra nelle iniziative regionali promosse dalla FIJLKAM e dedicate alla diffusione dei valori educativi del judo, tra cui rispetto, disciplina e crescita personale. Per approfondire il programma nazionale è possibile visitare il sito ufficiale della Federazione Italiana Judo.

La squadra guidata dal Maestro Pasquale Iacomino ha preso parte con entusiasmo alla gara regionale, mostrando grande impegno e una progressiva maturità tecnica. La competizione rappresenta un passaggio importante per la crescita di tutti i giovani atleti che muovono i primi passi all’interno del judo preagonistico.

I giovani atleti del Judo Club Forever Baronissi in gara

Alla giornata dedicata al Judo for Peace Baronissi hanno partecipato:

Galluzzi Giuseppe

Galluzzi Sveva

De Santis Andrea

Idillio Mattia

Avallone Luca

Lanaro Giorgia

Ciascuno di loro ha affrontato gli incontri con determinazione e spirito sportivo, riuscendo a vivere un’esperienza formativa e positiva. Per molti bambini si è trattato delle prime gare ufficiali, un momento fondamentale per imparare a gestire l’emozione, rispettare l’avversario e applicare quanto appreso durante gli allenamenti.

Medaglie, entusiasmo e un vivaio che cresce

I piccoli judoka hanno portato a casa un risultato eccellente: ognuno di loro ha conquistato una medaglia, confermando il valore del lavoro svolto in palestra e la qualità del vivaio del Judo Club Forever Baronissi. Un successo che premia l’impegno dei bambini, la dedizione delle famiglie e la guida tecnica degli allenatori.

Il progetto sportivo, coordinato dal Maestro Pasquale Iacomino, continua a crescere nel segno della partecipazione, del sorriso e dell’educazione ai valori del judo. La società ringrazia tutti gli atleti per la passione dimostrata e per l’energia positiva portata sul tatami.

Per ulteriori informazioni sulle attività federali è disponibile il portale nazionale CONI.



